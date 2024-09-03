Родителей заставляли платить за сохранение мест в частных детсадах Астаны

Многочисленные нарушения законности выявлены в дошкольных учреждениях Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По результатам проверок в дошкольных учреждениях выявлены многочисленные нарушения законности, сообщает прокуратура Астаны на официальном сайте.

"В детских садах установлено фиктивное трудоустройство работников, которым незаконно начислялась заработная плата. По указанным фактам хищения начаты досудебные расследования по статье 189 Уголовного кодекса.

Выявлено также необоснованное взимание плат с родителей за сохранение мест в частных дошкольных учреждениях в каникулярный период. После вмешательства надзорного органа договора приведены в соответствие с действующим законодательством", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в отдельных детских садах хранились просроченные лекарственные средства, а также выявлены нарушения при хранении и утилизации ртутьсодержащих ламп.

Виновные лица привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Мангистау прокурорами выявлены многочисленные нарушения в детских садах - в том числе обнаружены хищения на крупную сумм.

В одном из детских садов Самарского района ВКО выявили грубые нарушения санитарных правил при хранении опасных предметов - 22 содержащие ртуть люминесцентные лампы хранились в доступном для детей месте.

А в Северо-Казахстанской области работника дошкольной организации осудили на 3,5 года ограничения свободы после проверки. Выяснилось, что в детском саду незаконно получали бюджетные средства путем приписки детей, фактически не посещающих организацию.

Мы также писали, что директор детсада собирала деньги с подчиненных для оплаты своих штрафов в Акмолинской области.