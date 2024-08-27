"Лампы содержат ртуть": прямую угрозу для жизни и здоровья детей обнаружили в садике в ВКО

В одном из детских садов Самарского района ВКО выявили грубые нарушения санитарных правил при хранении опасных предметов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, несмотря на существующие требования, администрация детского сада не приняла мер по утилизации опасных предметов.

"В ходе проверки установлено, что 22 ртутьсодержащие люминесцентные лампы хранились в доступном для детей месте, что создавало прямую угрозу для жизни и здоровья воспитанников", - отметили в прокуратуре ВКО.

По информации надзорного органа, люминесцентные лампы содержат от трех до пяти миллиграммов ртути и их неправильное хранение может привести к серьезным последствиям.

На основании акта проверки прокуратура района инициировала меры по заключению договора со специализированной организацией для вывоза и утилизации опасных материалов.

"Виновные лица, в том числе руководитель детского сада, были привлечены к дисциплинарной ответственности", - подчеркнули в прокуратуре ВКО.

Ранее прокуратура Акмолинской области проверила детские сады в регионе и выявила сотни нарушений в различных сферах. В частности, в одном из них директор собирала деньги с подчиненных для оплаты своих штрафов.

Растраты бюджетных средств, антисанитарию и нарушения противопожарной безопасности выявили проверки дошкольных учреждений и в Северо-Казахстанской области. Расследуется факт хищения бюджетных средств на сумму 11,2 млн тенге в детском саду в Айыртауском районе.