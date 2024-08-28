Хищения на 25 млн тенге выявили в детских садах Мангистау

В Мангистау прокурорами выявлены многочисленные нарушения в детских садах - в том числе обнаружены хищения на крупную сумму, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

В результате проверок установлены нарушения в области санитарных норм, пожарной безопасности, трудового законодательства, образовательной и медицинской деятельности.

По данным ведомства, в настоящее время по завершенным проверкам возбуждены около 600 административных дел, наложены штрафы на общую сумму свыше 100 млн тенге.

Было установлено, что 15 детскими садами (из них 3 государственных и 12 - частных) причинен ущерб государству в размере 72,2 млн тенге.

В прокуратуре сообщили, что 12 частных детских садов необоснованно получили 47 млн тенге из государственного бюджета за детей, которые фактически не посещали эти организации.

По этим случаям начато досудебное расследование по статье "Мошенничество" УК РК

Кроме того, выявлены факты хищения денежных средств бухгалтерами трех государственных детских садов на сумму 25 млн тенге, по которым начаты два досудебных расследования по "Хищение"

Работа в данном направлении продолжается, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области по результатам проверки прокуратурой учебных заведений выявили много нарушений, а лицензии трех учреждений приостановили.

А в Северо-Казахстанской области работника дошкольной организации осудили на 3,5 года ограничения свободы после проверки. Выяснилось, что в детском саду незаконно получали бюджетные средства путем приписки детей, фактически не посещающих организацию.

А недавно прокуратура Акмолинской области проверила детские сады в регионе и выявила сотни нарушений в различных сферах - в 12 дошкольных организациях при проверке нашли бактерии кишечной палочки.

Более того, в 19 учреждениях дошкольного образования нормы питания не соответствовали санитарным нормам.

На днях в одном из детских садов Самарского района ВКО выявили грубые нарушения санитарных правил при хранении опасных предметов - 22 содержащие ртуть люминесцентные лампы хранились в доступном для детей месте.