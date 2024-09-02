Убийство Салтанат Нукеновой: адвокат Байжанова высказался об отзыве кассационной жалобы
Опубликовано:
Бахытжан Байжанов отозвал кассационную жалобу на вынесенный ранее приговор - его адвокат Газиз Ынтыкбаев прокомментировал эту информацию, передает NUR.KZ.
В разговоре с корреспондентом NUR.KZ адвокат сообщил, что действительно жалоба была отозвана, однако не назвал причин.
"Действительно, Байжанов отозвал кассационную жалобу. Причину я вам назвать не могу. Это было его решение", - заявил Ынтыкбаев.
Также он обратил особое внимание на тот факт, что осужденный имеет право вновь подать кассационную жалобу в любое удобное для него время, так как срока исковой давности нет.
Напомним, ранее в Верховном суде сообщили, что Бахытжан Байжанов 26 августа отозвал свое кассационное ходатайство о пересмотре судебных актов, в связи с этим предварительное рассмотрение ходатайства не состоится.
Постановление о возврате ходатайства будет вынесено 4 сентября 2024 года.
Стоит отметить, что в начале августа в судебном кабинете появилась запись о том, что дело Бишимбаева и Байжанова поступило в Верховный суд.
Однако в тот же день адвокат Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов сообщил, что ни осужденный, ни его защита в ВС не обращались.
Позже появилась информация о рассмотрении дела. Была указана дата - 4 сентября текущего года.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156280-advokat-vyskazalsya-ob-otzyve-bayzhanovym-kassacionnoy-zhaloby-na-prigovor/