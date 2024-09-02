Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кража музыкального инструмента из вуза попала на видео в Астане

Опубликовано:

Момент совершения кражи
Момент совершения кражи. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

В Астане задержан абитуриент, который подозревается в краже музыкального инструмента из университета, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

В ходе расследования выяснилось, что молодой человек работал музыкантом на мероприятиях и ему был необходим инструмент для предстоящего выступления. В день подачи документов он обнаружил инструмент в кабинете университета, сообщает пресс-служба столичной полиции в Instagram-аккаунте.

"Тайно проникнув в кабинет, парень похитил баян, вынеся его через главный вход. Своими действиями он причинил материальный ущерб в размере 150 тысяч тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний абитуриент данного университета",- говорится в сообщении ведомства.

Задержанный дал признательные показания, а похищенный инструмент изъят и возвращен в учебное заведение.

В Департаменте полиции Астаны напомнили, что незаконное присвоение чужого имущества квалифицируется как преступление и несет уголовную ответственность.

Ранее на видео попала кража в ночном клубе в Астане - 20-летняя девушка в результате знакомства в ночном клубе потеряла сумку, в которой находились деньги и золотой кулон.

Мы также писали, как момент кражи собаки попал на видео в Астане. Полицией задержан 48-летний подозреваемый, который, по данным стражей порядка, успел продать собаку молодой паре.

В мае в Астане камеры видеонаблюдения в одной из мечетей Астаны зафиксировали кражу обуви. Полицией задержан 28-летний подозреваемый.

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156139-krazha-muzykalnogo-instrumenta-iz-vuza-popala-na-video-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie