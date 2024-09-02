Кража музыкального инструмента из вуза попала на видео в Астане

В Астане задержан абитуриент, который подозревается в краже музыкального инструмента из университета, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

В ходе расследования выяснилось, что молодой человек работал музыкантом на мероприятиях и ему был необходим инструмент для предстоящего выступления. В день подачи документов он обнаружил инструмент в кабинете университета, сообщает пресс-служба столичной полиции в Instagram-аккаунте.

"Тайно проникнув в кабинет, парень похитил баян, вынеся его через главный вход. Своими действиями он причинил материальный ущерб в размере 150 тысяч тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний абитуриент данного университета",- говорится в сообщении ведомства.

Задержанный дал признательные показания, а похищенный инструмент изъят и возвращен в учебное заведение.

В Департаменте полиции Астаны напомнили, что незаконное присвоение чужого имущества квалифицируется как преступление и несет уголовную ответственность.

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Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.