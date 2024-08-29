Казахстанец должен вернуть 6 млн тенге, переведенные на его счет

В Костанайской области женщина добилась взыскания суммы неосновательного обогащения с владельца счета, куда она перевела деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, исковые требования гражданки о взыскании суммы неосновательного обогащения удовлетворил Аркалыкский городской суд.

Суд установил, что женщина совершила 16 денежных переводов на общую сумму более 6 млн тенге на счет, который принадлежит ответчику.

"Как пояснила гражданка на судебном заседании, неизвестные лица, представившиеся сотрудниками банка, ввели ее в заблуждение и путем обмана похитили денежные средства", - уточнили в суде.

При этом похищенные деньги были переведены на счет ответчика.

"Истцом доказан факт получения ответчиком ее денег на свой карточный счет, ответчик не подтвердил законные основания для их получения, в связи с чем обязан вернуть полученное неосновательное обогащение", - установил суд.

Как объяснили в суде, ответчиком получены деньги, которые не должны были ему передаваться, потому что лежащие в основе передачи сделка или иное правовое основание изначально отсутствовали.

Суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований казахстанки. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее жительнице Актобе на WhatsApp от имени знакомого написал неизвестный о том, что якобы КНБ проводит проверку по ее счету. Женщина поверила сообщению, оформила кредит и перечислила на предоставленные счета 2,5 млн тенге.

А житель Петропавловска доверился рекламе инвестиций и покупки акций в Сети и перевел неизвестным 8 млн тенге. Он использовал все свои сбережения и одолжил деньги у знакомых.

В июле павлодарка получила сообщение в WhatsApp о якобы вызове в КНБ по поводу переводов на счета террористов. Следуя инструкциям, женщина на предложенный ранее реквизит перечислила 30 млн тенге.