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Эзотерика

15-летнюю девочку держали в сексуальном рабстве в Кыргызстане

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Плачущая девушка
Девушка плачет. Иллюстративное фото: spukkato / Getty Images

В Оше 15-летняя девочка больше месяца находилась в сексуальном рабстве. По делу задержаны подозреваемые: девушки 21, 23, 20 и 18 лет, передает NUR.KZ.

О преступлении сообщил сайт 24.kg со ссылкой на пресс-службу института омбудсмена Кыргызстана.

К акыйкатчи Джамиле Джаманбаевой обратился представитель подростка. Он рассказал, что за любое неповиновение девочку наказывали и все это снимали на камеру.

"На видео жуткие кадры издевательства над девочкой - ее избивают, угрожают расправой, раздев догола, сбривают брови лезвием. Девочку "продавали" разным мужчинам для оказания интимных услуг. Она прошла все круги ада", — цитирует издание слова представителя.

Он добавил, что видео распространяют в онлайн-мессенджерах.

По данным института акыйкатчи, уполномоченный представитель омбудсмена в Оше принимает меры для оказания правовой помощи жертве насилия. Пострадавшей требуется длительная реабилитация, отмечается в публикации.

Далее издание сообщает, что по информации МВД Кыргызстана, по делу задержаны четыре девушки.

"23 августа поступила информация, что группа девушек и парней вывезли 15-летнюю девочку на канал в Кара-Суйском районе, избили, сбрили брови и насильно удерживают по неизвестному адресу.

Факт зарегистрировали в УВД Ошской области и начали доследственную проверку.

Милиция установила, что группа девушек совершила насилие, опасное для жизни и здоровья в отношении подростка, и путем шантажа заставляла ее заниматься проституцией", - цитирует издание пресс-службу МВД Кыргызстана.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье 159 УК КР "Вовлечение в занятие проституцией".

"По подозрению в совершении преступления задержаны девушки 21, 23, 20 и 18 лет.

Следствие по уголовному делу продолжается, проводятся следственные мероприятия с остальными причастными лицами", - сообщила пресс-служба МВД КР.

Напомним, в начале августа казахстанский фонд "НеМолчи" заявил, что в Кызылорде "16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками. Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали".

На информацию отреагировали в Минпросвещения, сообщалось, что специалисты областного центра психологической поддержки оказывают ей необходимую психологическую помощь, также предоставляется требуемая медицинская помощь.

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, а данный случай находится под строгим контролем Комитета, сообщали также в ведомстве.

В МВД заявили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Позже областной суд санкционировал арест на 2 месяца для несовершеннолетних, которых подозревают в том, что они заставляли 16-летнюю девушку заниматься проституцией.

Далее стало известно, что в Кызылординской области уволены и наказаны должностные лица сферы образования после скандала с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2154951-15-letnyuyu-devochku-derzhali-v-seksualnom-rabstve-v-kyrgyzstane/

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