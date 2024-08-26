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Задержаны казахстанцы, подозреваемые в крупной краже из квартиры в Уральске (видео)

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Задержание в Уральске
Задержание в Уральске. Фото: polisia.kz

Полицейские задержали казахстанцев, подозреваемых в крупной краже из квартиры в Уральске. Ранее они уже были осуждены за серию квартирных краж в этом же районе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, 18 августа в районе "Старого аэропорта" города в одном из частных домов была совершена кража. В это время хозяев не было дома - они находились в гостях.

"Преступники проникли в дом через окно и похитили оттуда золотые изделия, ноутбук, 3,2 млн тенге, а также ружье, которое находилось в сейфе, принадлежащее хозяину дома", - сообщают правоохранители.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены ранее неоднократно судимые за квартирные кражи двое жителей района "Байтерек", которые в 2020 году совершили серию квартирных краж именно в микрорайонах "Жулдыз" и "Старый аэропорт", за что впоследствии были осуждены.

"В ходе обыска украденное оружие было обнаружено во дворе дома одного из подозреваемых. Ноутбук был изъят у сестры подозреваемого, а позолоченный браслет сдали скупщице. Кроме того, у одного из задержанных изъяты 300 тысяч тенге", - информирует ведомство.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в ИВС. Проводится расследование.

Напомним, ранее подозреваемых в квартирных кражах задержали сотрудники полиции Алматы. По данным следствия, установлена их причастность к четырем кражам в городе.

Также ранее в Сети появился видеоролик, на котором заметно, как двое мужчин, прикрывающих лица, вскрывают одну из дверей в подъезде. В полиции сообщили, что подозреваемых установили.

В МВД ранее также озвучили рекомендации по защите своего жилища от квартирных краж.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153551-zaderzhany-kazahstancy-podozrevaemye-v-krupnoy-krazhe-iz-kvartiry-v-uralske/

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