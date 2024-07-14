"Обходят квартиры, оставляют метки": "работа" домушников попала на камеры в Алматы (видео)

В Сети появился видеоролик, на котором заметно, как двое мужчин, прикрывающих лица, вскрывают одну из дверей в подъезде. В полиции сообщили, что подозреваемых установленны, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Kris_p_almaty.

"В городе Алматы орудуют домушники, обходят квартиры, дергают за ручки дверей, оставляют метки на ручках!" – говорится в сообщении.

При этом на видео с внутренней камеры наблюдения подъезда заметны двое мужчин, которые входят на лестничную клетку прикрывая лицо руками и одеждой. Далее можно заметить, как они аккуратно подходят к дверям, всматриваются в глазки и трогают ручки.

В какой-то момент они останавливаются у одной из дверей и начинают проделывать некие манипуляции с замком. Через некоторое время им удается вскрыть замок, после чего один остается снаружи, а второй заходит внутрь.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по факту попытки кражи чужого имущества возбуждено уголовное дело.

"Личности подозреваемых установленны. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их задержание и привлечение к уголовной ответственности. Назначены соответствующие экспертизы", – сообщили стражи порядка.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

При этом на основании части 3 статьи 24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.