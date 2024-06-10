Взламывают двери и отжимают окна: как не дать ворам пробраться в дом, рассказали в МВД

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сегодня на брифинге ведомства рассказал, как защитить свое жилище от квартирных краж, передает корреспондент NUR.KZ.

Шынгыс Алекешев сообщил, что тема квартирных краж особенно актуальна летом.

"Для воров-домушников лето – "бархатный сезон", так как многие граждане находятся в разъездах.

В целом с начала года задержано более 1100 квартирных воров, в том числе 59 преступных групп и 38 воров-гастролеров", – заявил он.

В пример представитель МВД привел Алматы, где была задержана группа квартирных воров-гастролеров из четырех человек.

"Они совершили пять квартирных краж путем отжима пластиковых окон. Общий ущерб составил свыше 17 млн тенге. Также здесь были задержаны квартирные воры-гастролеры, которые совершили 12 квартирных краж путем подбора ключей", – указал спикер.

При этом Алекешев отметил, что в основном квартирные кражи совершаются днем, когда все находятся на работе или учебе.

Для проникновения в жилища домушники используют различные способы:

взламывают двери;

проникают через открытые форточки, окна, балконы;

отжимают пластиковые окна;

подбирают ключи к замкам.

Для защиты своего жилища от преступных посягательств в МВД порекомендовали установить дверь с качественными замками.

"Приобретайте врезной замок на заклепках. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок – в идеале должно быть 3-4 оборота. Важно, чтобы дверь открывалась не внутрь квартиры", – посоветовал Шынгыс Алекешев.

Также рекомендуется установить стационарные решетки для окон или рольставни. Еще один способ защиты – сигнализация, в том числе с SMS-оповещениями при проникновении и с камерами видеонаблюдения.

"Настоятельно рекомендуем не выкладывать в социальных сетях денежные накопления, ювелирные изделия и места их хранения. Также не стоит сообщать всему миру, что в данный момент вы находитесь в отпуске с долговременным выездом.

Не храните крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрасами. Используйте для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользуйтесь услугами банков", – добавил официальный представитель МВД.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.