Обманула павлодарцев на 223 млн тенге: казахстанку экстрадировали из России

Подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России - водворена в следственный изолятор Петропавловска, сообщили в Генпрокуратуре РК, передает NUR.KZ.

По данным ведомства, в период с 2019 по 2023 год в Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства, якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру.

В результате ее преступных действий пострадало 66 жителей Павлодара - ущерб составил свыше 223 млн тенге.

"После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В декабре прошлого года она задержана на территории Республики Адыгея Российской Федерации. По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан произведена ее экстрадиция в Казахстан", - сообщили в надзорном органе.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Петропавловска для дальнейшего этапирования в Павлодар.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в июне этого года из Молдовы в Казахстан экстрадировали предполагаемую участницу организованной группы для привлечения к уголовной ответственности. Женщину подозревают в том, что она в период с 2021 по 2022 годы в Алматы с целью материального обогащения систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации. В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге.

Также из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере. По данным следствия, он получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки Rolls-Royce из США, после чего скрывался на протяжении 10 лет.

А недавно разыскиваемый за незаконный оборот психотропных веществ в особо крупном размере экстрадирован из Армении в Казахстан.