Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали в Казахстан из Украины

Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из Украины - мужчина находился в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Украины экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

По информации ведомства, фигурант в период с 2017 по 2019 год, под предлогом предоставления квартир в строящемся доме в Алматы, обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В ноябре прошлого года он задержан на территории Украины.

По запросу Генпрокуратуры Казахстана украинская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на Родину.

"Отметим, что несмотря на прошлогодний выход Украины из Минской Конвенции, ранее регулировавшей казахстанско-украинское взаимодействие по вопросам экстрадиции преступников, выдача указанного лица стала возможной благодаря заключенному Генеральной прокуратурой Казахстана в 2018 году Договору между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции. Кроме того, из-за отсутствия прямых авиасообщений между Астаной и Киевом, разыскиваемого пришлось этапировать из Украины через Молдову и Турцию, для чего Генеральной прокуратуре потребовалось получение согласия этих стран на транзитную перевозку лица по их территориям", - добавили в ведомстве.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом.

Напомним, на днях сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Азербайджана доставлен гражданин Казахстана за совершение мошенничества в особо крупном размере.