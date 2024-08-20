Жителя Астаны избили и ограбили около клуба (видео)

Астанчанина избили около клуба, после чего отобрали у него мобильный телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Запись конфликта между двумя мужчинами попала на видео.

По данным официального медипортала МВД Polisia.kz, двое мужчин из Астаны познакомились в клубе.

"В ходе их совместного распития алкогольных напитков между ними возник конфликт. Для выяснения отношении они вышли на улицу, где мужчина, нанеся несколько ударов потерпевшему, отобрал мобильный телефон", - рассказали в МВД.

Сообщается, что по горячим следам задержан 30-летний мужчина, который дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время он водворен в ИВС ДП города Астаны.

Недавно в Сети появилось видео нападения группы лиц на мужчину, которые, догнав его, начинают жестоко избивать. На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Алматы.

Ранее в Сети появилось видео избиения мужчины в Актау. Судя по кадрам, били его люди, одетые в форму сотрудников полиции. В ДП Мангистауской области начали проверку.

Мы также писали, что в середине июня в Сети появилось видео нападения подростков на мальчика в Актау. По информации стражей порядка, их родителей привлекли к ответственности, а самих нападавших – поставили на учет.

А еще раньше было обнародовано видео еще одной массовой драки в Актау. Судя по распространившимся кадрам, изначально конфликт разгорелся между двумя парнями. Однако вскоре его участниками стали и некоторые свидетели происшествия.