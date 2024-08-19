Публично оскорбивший Салтанат Нукенову блогер проиграл апелляцию

Блогер Антон Бударов, написавший оскорбительный комментарий в адрес Салтанат Нукеновой, проиграл апелляцию ее брату Айтбеку Амангельды, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Алматы.

Как сообщает пресс-служба судов Алматы в Telegram-канале, в городском суде в апелляционном порядке пересмотрено гражданское дело по иску Айтбека Амангельды к Антону Бударову.

В суде напомнили, что ранее решением первой инстанции иск Амангельды о признании распространенных Бударовым сведений не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство С.нукеновой, был удовлетворен. Тогда же суд обязал ответчика опровергнуть их путем публичного объявления на его аккаунте.

"Коллегия признала апелляционную жалобу ответчика необоснованной, а решение суда законным и обоснованным. Истцом доказан факт распространения ответчиком А.Бударовым сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство С.Нукеновой.

Ответчиком не доказано, что распространенные сведения соответствуют действительности.

Постановлением судебной коллегии решение суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба ответчика без удовлетворения", - отмечается в сообщении суда.

Напомним, в конце мая сообщалось, что блогера Антона Бударова, написавшего оскорбительный комментарий в адрес Салтанат Нукеновой, в судебном порядке обязали опровергнуть свои слова.

Тогда сообщалось, что оскорбительный пост был опубликован еще в декабре 2023 года в Instagram. Блогер Бударов заявил, что якобы не считает Салтанат жертвой, а также назвал ее "аферисткой" и "абьюзершей". Тогда же стороной потерпевших был инициирован иск.

Антона Бударова обязали опровергнуть указанные сведения путем публичного объявления их не соответствующими действительности в аккаунте budarov_anton в Instagram.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

13 мая Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор по громкому делу об убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

При этом Бахытжана Байжанова признали виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.