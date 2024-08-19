Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Публично оскорбивший Салтанат Нукенову блогер проиграл апелляцию

Опубликовано:

Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Блогер Антон Бударов, написавший оскорбительный комментарий в адрес Салтанат Нукеновой, проиграл апелляцию ее брату Айтбеку Амангельды, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Алматы.

Как сообщает пресс-служба судов Алматы в Telegram-канале, в городском суде в апелляционном порядке пересмотрено гражданское дело по иску Айтбека Амангельды к Антону Бударову.

В суде напомнили, что ранее решением первой инстанции иск Амангельды о признании распространенных Бударовым сведений не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство С.нукеновой, был удовлетворен. Тогда же суд обязал ответчика опровергнуть их путем публичного объявления на его аккаунте.

"Коллегия признала апелляционную жалобу ответчика необоснованной, а решение суда законным и обоснованным. Истцом доказан факт распространения ответчиком А.Бударовым сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство С.Нукеновой.

Ответчиком не доказано, что распространенные сведения соответствуют действительности.

Постановлением судебной коллегии решение суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба ответчика без удовлетворения", - отмечается в сообщении суда.

Напомним, в конце мая сообщалось, что блогера Антона Бударова, написавшего оскорбительный комментарий в адрес Салтанат Нукеновой, в судебном порядке обязали опровергнуть свои слова.

Тогда сообщалось, что оскорбительный пост был опубликован еще в декабре 2023 года в Instagram. Блогер Бударов заявил, что якобы не считает Салтанат жертвой, а также назвал ее "аферисткой" и "абьюзершей". Тогда же стороной потерпевших был инициирован иск.

Антона Бударова обязали опровергнуть указанные сведения путем публичного объявления их не соответствующими действительности в аккаунте budarov_anton в Instagram.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

13 мая Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор по громкому делу об убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

При этом Бахытжана Байжанова признали виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2150766-publichno-oskorbivshiy-saltanat-nukenovu-bloger-proigral-apellyaciyu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie