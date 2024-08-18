Жительница Астаны сдала квартиру в аренду, но ее имущество сдали в ломбард

В Астане сдача квартиры в аренду закончилась тем, что телевизор и утюг владелицы сдали в ломбард, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

В Instagram Департамента полиции Астаны опубликовали информацию о том, что в Астане арендодатель понесла ущерб от действий жильцов.

"По словам потерпевшей, молодая женщина снимала квартиру в течение 6 месяцев. Первые четыре месяца аренда оплачивалась вовремя, но затем начались финансовые трудности, в связи с чем хозяйка квартиры дала временное разрешение на отсрочку.

Однако девушка, воспользовавшись доверием, сдала в ломбард принадлежащие хозяйке квартиры телевизор и утюг. После чего перестала выходить на связь",- рассказали в ДП.

Сообщается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РОП УП района Алматы установили 25-летнюю жительницу столицы.

Недавно сообщалось, что житель Астаны не дал деньги в долг своему другу, после чего 620 тыс. тенге были украдены из барсетки квартиранта.

В марте текущего года в Астане задержали домработницу, которую подозревали в серийных кражах золотых изделий в квартирах. Ранее жительница Астаны заявила, что из ее квартиры украли золотые украшения на 230 тыс. тенге. Полиция задержала подозреваемого - он оказался другом ее дочери.

Также в Караганде, пока хозяйки не было дома, с частного подворья произошла кража имущества. По подозрению в совершении преступления задержали друга семьи.

Согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.