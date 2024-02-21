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Выехавшая из города по делам карагандинка разочаровалась в друге семьи

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Мужчина в наручниках закрывает лицо
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: D-Keine / Getty Images

В Караганде, пока хозяйки не было дома, с частного подворья произошла кража имущества. По подозрению в совершении преступления задержали друга семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в полицию Караганды поступило сообщение, что в одном из частных секторов произошла кража. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

32-летняя потерпевшая рассказала, что на несколько дней выехала по делам за пределы Караганды. Когда вернулась, то обнаружила следы пребывания неизвестного на придомовой территории.

"Злоумышленник похитил находившиеся в хозяйственных постройках велосипед, бензопилу, металлические двери и металл", - пояснили в МВД.

Сумма ущерба составила 290 тысяч тенге.

"Нашлись свидетели, заметившего мужчину, выносившего данное имущество. Они описали его внешние приметы, которые неожиданно совпали с приметами 34-летнего друга семьи, который, как выяснилось, иногда оказывал посильную помощь", - сообщили в ведомстве.

Полицейские задержали подозреваемого.

"Он дал признательные показания, пояснив, что знал об отъезде потерпевшей и прибрал к рукам интересовавшее его чужое имущество, которое большей частью отнес в пункт приема металлолома", - рассказали в МВД.

Вещественные доказательства изъяты. Ведется досудебное расследование по факту кражи.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее жительница столицы сообщила в полицию о пропаже золотой цепочки после свидания с новым знакомым. Как отметили в полиции, пострадавшая познакомилась с мужчиной, затем они сняли номер в гостинице для более тесного общения, где распивали спиртные напитки. Стражи порядка задержали подозреваемого.

В начале года другая жительница Астаны заявила, что из ее квартиры украли золотые украшения на 230 тыс. тенге. Полиция задержала подозреваемого - он оказался другом ее дочери. По данным стражей порядка, мужчина дал признательные показания и сообщил, что похищенные изделия были сданы в ломбард.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062189-vyehavshaya-iz-goroda-po-delam-karagandinka-razocharovalas-v-druge-semi/

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