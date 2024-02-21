Выехавшая из города по делам карагандинка разочаровалась в друге семьи
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В Караганде, пока хозяйки не было дома, с частного подворья произошла кража имущества. По подозрению в совершении преступления задержали друга семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По данным информационного медиапортала ведомства, в полицию Караганды поступило сообщение, что в одном из частных секторов произошла кража. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
32-летняя потерпевшая рассказала, что на несколько дней выехала по делам за пределы Караганды. Когда вернулась, то обнаружила следы пребывания неизвестного на придомовой территории.
"Злоумышленник похитил находившиеся в хозяйственных постройках велосипед, бензопилу, металлические двери и металл", - пояснили в МВД.
Сумма ущерба составила 290 тысяч тенге.
"Нашлись свидетели, заметившего мужчину, выносившего данное имущество. Они описали его внешние приметы, которые неожиданно совпали с приметами 34-летнего друга семьи, который, как выяснилось, иногда оказывал посильную помощь", - сообщили в ведомстве.
Полицейские задержали подозреваемого.
"Он дал признательные показания, пояснив, что знал об отъезде потерпевшей и прибрал к рукам интересовавшее его чужое имущество, которое большей частью отнес в пункт приема металлолома", - рассказали в МВД.
Вещественные доказательства изъяты. Ведется досудебное расследование по факту кражи.
Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Ранее жительница столицы сообщила в полицию о пропаже золотой цепочки после свидания с новым знакомым. Как отметили в полиции, пострадавшая познакомилась с мужчиной, затем они сняли номер в гостинице для более тесного общения, где распивали спиртные напитки. Стражи порядка задержали подозреваемого.
В начале года другая жительница Астаны заявила, что из ее квартиры украли золотые украшения на 230 тыс. тенге. Полиция задержала подозреваемого - он оказался другом ее дочери. По данным стражей порядка, мужчина дал признательные показания и сообщил, что похищенные изделия были сданы в ломбард.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062189-vyehavshaya-iz-goroda-po-delam-karagandinka-razocharovalas-v-druge-semi/