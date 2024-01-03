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30 лет независимости Казахстана

Астанчанка обвинила друга дочери в краже золотых украшений из квартиры

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Золотое кольцо
Золотое кольцо. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Астаны заявила, что из ее квартиры украли золотые украшения на 230 тыс. тенге. Полиция задержала подозреваемого – он оказался другом ее дочери, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщила пресс-служба ДП Астаны, в полицию обратилась 45-летняя жительница города – она заявила о пропаже золотых украшений из квартиры на 230 тыс. тенге. При этом женщина утверждала, что подозревает в преступлении 33-летнего друга своей дочери.

"Установлено, что подозреваемый завоевал доверие девушки и в отсутствие родительницы приходил в гости в квартиру. В одну из встреч мужчина, воспользовавшись тем, что подруга уснула, из шкатулки похитил ювелирные украшения", – говорится в сообщении ДП в Instagram.

Вскоре подозреваемого задержали, он дал признательные показания, похищенные изделия были сданы в ломбард. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража".

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (более 11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053739-astanchanka-obvinila-druga-docheri-v-krazhe-zolotyh-ukrasheniy-iz-kvartiry/

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