Астанчанка обвинила друга дочери в краже золотых украшений из квартиры

Жительница Астаны заявила, что из ее квартиры украли золотые украшения на 230 тыс. тенге. Полиция задержала подозреваемого – он оказался другом ее дочери, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщила пресс-служба ДП Астаны, в полицию обратилась 45-летняя жительница города – она заявила о пропаже золотых украшений из квартиры на 230 тыс. тенге. При этом женщина утверждала, что подозревает в преступлении 33-летнего друга своей дочери.

"Установлено, что подозреваемый завоевал доверие девушки и в отсутствие родительницы приходил в гости в квартиру. В одну из встреч мужчина, воспользовавшись тем, что подруга уснула, из шкатулки похитил ювелирные украшения", – говорится в сообщении ДП в Instagram.

Вскоре подозреваемого задержали, он дал признательные показания, похищенные изделия были сданы в ломбард. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража".

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: