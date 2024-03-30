"Выносила ценности и сдавала в ломбард": 25-летнюю домработницу задержали в Астане

В Астане задержали домработницу, которую подозревают в серийных кражах в квартирах, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции столицы.

Как сообщили полицейские, девушку подозревают в серии краж золотых изделий у работодателей. В настоящее время стражам порядка известно о четырех фактах квартирных краж.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена 25-летняя девушка, работавшая у потерпевших. В семьи работодателей устраивалась исключительно по рекомендации, и пользовалась их доверием. Проработав непродолжительное время в доме, она выносила ценности, которые сдавала в ломбард", – говорится в сообщении ДП.

Отмечается, что пропажу ювелирных изделий потерпевшие заметили не сразу.

"Полицейскими по данному факту возбуждено уголовное дело, золотые изделия изъяты из ломбардов. Подозреваемая дала признательные показания, проводится проверка причастности задержанной к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", – сообщили в ДП.

Столичные полицейские призвали казахстанцев не доверять малознакомым лицам и не оставлять ценные вещи без присмотра.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.