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Фельдшер подделала справку о собственной беременности, чтобы избежать ареста в ВКО

Опубликовано:

Медработник
Медработник. Иллюстративное фото: Christopher Furlong/Getty Images

Фельдшер осуждена за подделку справки о беременности и попытку избежать административного наказания в ВКО, передает NUR со ссылкой на прокуратуру региона.

Жительница Катон-Карагайского района, работая фельдшером у врача-гинеколога в районной больнице, изготовила фиктивную справку о собственной беременности.

Как оказалось, этот документ она использовала в суде, чтобы избежать административного взыскания в виде ареста. По результатам прокурорской проверки было установлено, что предоставленная справка является поддельной.

Судебный акт первой инстанции был изменен на основании ходатайства прокуратуры района, и К. была подвергнута административному аресту сроком на 20 суток.

"По факту изготовления и использования  К. справки о беременности прокуратурой района начато досудебные расследования по частям 1 и 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 8 августа 2024 года суд признал К. виновной по предъявленным обвинениям и приговорил ее к одному году ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Отметим, похожий случай произошел ранее в ЗКО - там за изготовление и использование фиктивной справки осудили двух человек - автоледи, которая предоставила ее, и фельдшера, который изготовил документ.

А в Абайской области женщина предоставила в суд фиктивную справку о беременности, чтобы избежать ареста за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но правда вскрылась - на сельчанку был наложен арест на 15 суток, она лишена водительских прав на 7 лет.

Еще один подобный случай произошел в Талдыкоргане - факт предоставления фиктивной справки, чтобы избежать ареста, выявили прокуроры. Женщину наказали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149822-feldsher-poddelala-spravku-o-sobstvennoy-beremennosti-chtoby-izbezhat-aresta-v-vko/

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