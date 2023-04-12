Казахстанка прикинулась беременной и усугубила свое положение

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Абайской области женщина предоставила в суд фиктивную справку о беременности, чтобы избежать ареста за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но правда вскрылась. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

В надзорном органе рассказали, что в марте текущего года в районном суде рассматривалось дело в отношении жительницы села Урджар по ст.608 КоАП РК по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Санкция данной статьи предусматривает административный арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.

В ходе рассмотрения дела женщина представила справку о беременности, что позволяло ей избежать наказания, так как закон запрещает применять арест в отношении беременных.

Однако, отметили в ведомстве, во время допроса она начала давать противоречивые показания о своей беременности. На это обратил внимание участвующий в деле прокурор, который попросил отложить рассмотрение дела для проверки медицинских документов.

"Как оказалось, справка о беременности была подделана. Материалы прокурорской проверки были направлены в отдел полиции для привлечения женщины к уголовной ответственности за предоставление суду подложного документа", - сообщили в прокуратуре.

В итоге ее признали виновной по ст.385 ч.3 УК РК и оштрафовали. Также постановлением суда на сельчанку наложен арест на 15 суток, она лишена водительских прав на 7 лет.

"Таким образом, пытаясь избежать ответственности, гражданка наоборот еще больше усугубила свое положение", - резюмировали в надзорном органе.

Наказание за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов

Согласно ст.385 УК РК:

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР, наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016500-kazahstanka-prikinulas-beremennoy-i-usugubila-svoe-polozhenie/