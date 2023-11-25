Автоледи притворилась беременной, чтобы избежать ареста за пьяную езду, в Талдыкоргане

Факт предоставления фиктивной справки, чтобы избежать ареста, выявили прокуроры Талдыкоргана, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт надзорного ведомства.

На днях в соцсетях было опубликовано видео задержания жительницы Талдыкоргана полицейскими. Ей грозил арест и лишение водительских прав. Однако позже появилась информация о том, что нарушительницу так и не отправили за решетку.

В прокуратуре области Жетiсу сообщили, что постановлением Талдыкорганского административного суда от 23 ноября 2023 года женщина, управлявшая автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, привлечена к административной ответственности лишь в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет, хотя санкция статьи, по которой ее признали виновной, предусматривает еще и арест сроком на 15 суток.

Однако суд не применил к ней административный арест, ввиду предоставления ею медицинской справки о беременности.

В ходе встречной прокурорской проверки, выяснилось, что правонарушитель ввела суд в заблуждение, предоставив фиктивный медицинский документ.

Надзорный орган внес протест на постановление суда. В то же время по факту подделки официального документа материалы передали в УП Талдыкоргана.