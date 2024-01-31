Пьяная автоледи имитировала беременность, чтобы не сесть в тюрьму в ЗКО

За изготовление и использование фиктивной справки в ЗКО осудили двух человек - автоледи, которая предоставила ее, и фельдшера, который изготовил документ, передает NUR.KZ.

Преступление выявили прокуроры Бурлинского района в ходе анализа применения административного законодательства.

Как оказалось, отдел полиции составил в отношении автоледи протокол об административном правонарушении - за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения.

Однако, чтобы уйти от ответственности, женщина попросила знакомого фельдшера изготовить для нее фиктивную справку о беременности, которую она и предоставила в суде.

После того как прокуратура проверила ее, было начато досудебное расследование в отношении фельдшера за изготовление фиктивной справки, и в отношении женщины, которая использовала ее в суде.

Приговором Бурлинского районного суда автоледи была признана виновной в использовании заведомо подложного документа - ее оштрафовали почти на 74 тыс. тенге.

Кроме того, ее осудили за нетрезвое вождение и арестовали на 20 суток.

Фельдшер же был осужден за подделку медицинского документа - его оштрафовали почти на 185 тыс. тенге.

Отметим, что недавно похожая история произошла в Талдыкоргане - 24-летняя жительница Талдыкоргана, задержанная ранее за управление автотранспортом в алкогольном опьянении, представила суду фиктивную медсправку о беременности.

Этим она пыталась избежать административного ареста за совершенное правонарушение. Факт обмана выявили прокуроры.

После этого в отношении автоледи было начато уголовное расследование.