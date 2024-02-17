Алматинец поверил в "выгодные инвестиции" и лишился 83 млн тенге

Житель Алматы стал жертвой мошенничества и лишился 83 млн тенге - мужчина повелся на "выгодные инвестиции", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Столь крупную сумму он отдал малознакомой за раскрутку инвестиций.

"Женщина заявила знакомым, что занимается заключением договоров от лица одного из ТОО по доставке запчастей в одну из крупных отечественных компаний путем вкладов – инвестиций. Но самое интересное, что в этих вкладах компания не нуждалась. На данный момент в наше подразделение с заявлением об аналогичном мошенничестве обратились девять человек", - сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.

По его словам, подозреваемая, как посредник, получала задатки от 10 до 20 млн тенге, а с одного из потерпевших ей удалось выманить 83 млн тенге.

В настоящий момент женщина задержана - ею оказалась жительница Алматинской области.

Все эпизоды были объеденины в одно уголовное дело, добавили в полиции.

Стражи порядка не исключают, что обманутых людей может быть намного больше.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.