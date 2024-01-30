Акмолинка поверила рекламе в Instagram и потеряла 12 млн тенге

В Акмолинской области женщина предполагала, что вложила деньги в инвестиционный проект с названием известного банка, но оказалась жертвой мошенников и потеряла более 12 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на фейковую рекламу мошеннического сайта от имени известного банка жительница Акмолинской области наткнулась в Instagram, где ей предлагалось выгодно вложиться якобы в инвестирование.

Заинтересовавшись, женщина прошла по ссылке и оставила номер своего телефона.

"Далее с ней связался менеджер и убедил не терять времени, а "работать" в разделах "Рынок", "Торговля", "Сделка" для получения огромной прибыли.

Мошенник, используя приемы нейролингвистического программирования, убедил женщину оформить на себя денежные кредиты в различных банках для инвестиций", - пояснили в ДП региона.

Следуя инструкциям, потерпевшая перевела полученные в банках деньги на карточные счета физических лиц в различных банках. Общая сумма ущерба составила 12 млн 123 тыс. тенге.

После того, как с женщиной перестали выходить на связь, она обратилась в правоохранительные органы.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество". Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемых.

Отметим, что согласно п.1 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Национальный Банк страны предупреждал казахстанцев об участившихся случаях мошенничества, когда преступники, выдавая себя за инвестиционные компании, призывают граждан вкладывать деньги и обещают значительную финансовую прибыль от инвестиций.

Ранее житель Акмолинской области, желая выгодно инвестировать свои деньги, потерял более 15 млн тенге. Он тоже доверился лжерекламе о выгодных инвестициях в социальной сети Instagram.