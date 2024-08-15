АФМ: Фиктивные счета на 1 млрд тенге выписал фермер в Костанайской области

Фермера из Костанайской области подозревают в выписке фиктивных счетов-фактур 6 контрагентам на 1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

В Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу сообщили об уголовных правонарушениях в Костанайской области.

"Расследуется уголовное дело в отношении главы крестьянского хозяйства, который в 2022 году осуществил выписку счетов-фактур в адрес 6 контрагентов на сумму свыше 1 млрд тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг", – рассказали в АФМ.

Сообщается, что мужчина способствовал контрагентам уклонению от уплаты налогов в бюджет государства на общую сумму свыше 200 млн тенге. Досудебное расследование продолжается.

"Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит",- добавили в АФМ.

Напомним, в марте текущего года в Астане огласили приговор мужчине, который осуществлял выписку фиктивных счет-фактур на сумму свыше миллиарда тенге от имени ТОО "Каз Монтаж Энерджи".

Также сообщалось, что житель Шымкента выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и оказания услуг. За это его осудили на три года лишения свободы.

До этого мы писали, что бизнесвумен выписала фиктивные счета-фактуры на 109 млн тенге в Карагандинской области.