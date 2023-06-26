Бизнесвумен выписала фиктивные счета-фактуры на 109 млн тенге в Карагандинской области

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завершено досудебное производство по факту выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал АФМ.

"Установлено, что владелец ИП, занимающаяся продажей товаров народного потребления, выписывала счета-фактуры от имени ИП в адрес ТОО "ТехнологияГорМаш" и ТОО "ТД СнабСервис" в период с апреля 2019 года по ноябрь 2020 года на запасные части для горно-шахтного оборудования, не имея при этом поставщиков на данный товар", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма ущерба государству составила почти 109 млн тенге.

В АФМ добавили, что приговором суда предприниматель признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с лишением права занимать должности, связанные с административно-распорядительными функциями в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жамбылской области расследуют уголовные дела в отношении ряда лиц по факту выписки счетов-фактур без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств.

Добавим, что, согласно статье 216 УК РК "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров":

совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок;

деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

неоднократно; группой лиц по предварительному сговору; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 4), и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, –

наказываются лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026394-predprinimatelnitsa-vypisala-fiktivnye-scheta-faktury-na-109-mln-tenge-v-karagandinskoy-oblasti/