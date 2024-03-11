Незаконных доходов и недвижимости на миллионы тенге лишился житель Шымкента

Фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и оказания услуг выписал житель Шымкента. За это его осудили на три года лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, данный факт расследован городским департаментом АФМ.

"Преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

"Вместе с тем преступные доходы осужденного на сумму более 15 млн тенге, а также недвижимое имущество на сумму более 50 млн тенге обращены в доход государства", - отметили в АФМ.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области члены организованной преступной группы за материальное вознаграждение помогли недобросовестным предпринимателям уклоняться от уплаты налогов на сумму 6,8 млрд тенге.

А в Карагандинской области бизнесвумен выписала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, при этом сумма ущерба государству составила почти 109 млн тенге. Женщина была признана виновной, ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно.