Фиктивные счета-фактуры на более 1 млрд тенге выписали в Астане: осужден организатор

В Астане оглашен приговор мужчине, который осуществлял выписку фиктивных счет-фактур на сумму свыше миллиарда тенге от имени ТОО "Каз Монтаж Энерджи", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Департаментом экономических расследований по городу Астана окончено досудебное расследование по факту выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени ТОО "Каз Монтаж Энерджи" на сумму более 1 млрд тенге.

В период с декабря 2021 года по июнь 2022 года организатор по предварительному сговору в группе лиц на территории города Астаны осуществлял выписку счетов-фактур без фактического оказания услуг от имени ТОО "Каз Монтаж Энерджи" в адрес ТОО "ТазалыкЭксперт" и ТОО "Bertys Construction", - говорится в сообщении пресс-службы АФМ в Telegram-канале.

Сообщается, что приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Ранее сообщалось, что житель Шымкента выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и оказания услуг. За это его осудили на три года лишения свободы.

Летом прошлого года в Карагандинской области бизнесвумен выписала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, при этом сумма ущерба государству составила почти 109 млн тенге. Женщина была признана виновной, ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно.

Также в Жамбылской области в мае прошлого года были заведены уголовные дела в отношении ряда лиц по факту выписки счетов-фактур без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств.

По информации АФМ, фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины, далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хозяйств.