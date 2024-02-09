Сдавала несуществующие квартиры в Астане: павлодарку подозревают в мошенничестве

Сразу 11 заявлений подано в полицию Астаны по фактам мошенничества с арендой несуществующих квартир. Задержана 31-летняя подозреваемая, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщает столичный департамент полиции, с заявлениями по факту мошенничества, связанным с арендой квартир, поступили заявления сразу от 11 граждан. По подозрению в мошенничестве была задержана 31-летняя жительница Павлодара.

По данным следствия, с ноября 2023 года подозреваемая публиковала на сайте фейковые объявления об аренде недвижимости. В них были указаны цены ниже рыночных и использовались привлекательные фотографии квартир. В основном, на удочку мошенницы попадались иногородние граждане, которые хотели снять квартиру.

"Например, в полицию обратился житель Алматы, который передал незнакомой женщине 123 тысячи тенге за аренду квартиры. В другом случае потерпевший увидел объявление о сдаче квартиры на сайте и в ходе переписки перечислил арендодателю 20 тысяч тенге. Но как только деньги были переведены, номер телефона клиента блокировался", - сообщает полиция в Instagram.

По факту мошенничества полицией проводится досудебное расследование. Также устанавливаются другие возможные жертвы подозреваемой.

Напомним, в апреле прошлого года мы писал о том, что астанчанин, находясь в местах лишения свободы, сдавал несуществующие квартиры. Позже стало известно, что его осудили еще на 4 года 6 месяцев лишения свободы. Мужчина был признан виновным по 12-ти эпизодам мошенничества.

Также жительницу Шымкента в августе прошлого года подозревали в мошенничестве и обмане как минимум семи жителей столицы, которые хотели снять жилье по выгодной цене. Квартир, как оказалось, и вовсе не существовало. Женщине грозит до 10 лет лишение свободы.