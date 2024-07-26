"Сдавал выдуманные квартиры по всему Казахстану": павлодарские полицейские задержали подозреваемого

Павлодарские полицейские задержали уроженца соседней области, подозреваемого в сдаче через популярный сайт несуществующих квартир, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мошенники активизировались в социальных сетях. О том, какие приемы они используют чаще всего, чтобы заполучить деньги граждан, рассказали оперативники.

"Несмотря на проводимые полицией мероприятия, жители области все чаще становятся жертвами интернет-мошенничества. На сегодняшней день в регионе зарегистрировано 1009 мошенничеств, из которых 795 фактов совершены с помощью информационных технологий", - проинформировал исполняющий обязанности начальника криминальной полиции ДП Павлодарской области Жасулан Танжанов.

Наиболее распространенные виды включают в себя создание ложных публикаций на популярных торговых площадках, а также лжеаккаунты в WhatsАpp под предлогом продажи вещей из Китая по низким ценам.

"К примеру, в результате розыскных мероприятий павлодарскими оперативниками установлен и задержан уроженец соседней области, который, создавая ложные объявления на сайте, сдавал выдуманные квартиры по всему Казахстану, предлагая небольшую арендную плату и хорошие условия жилья", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению потерпевших.

"В Экибастузе задержана жительница столицы, которая, создав группу в WhatsАpp, предлагала услуги по раскрутке денежных счетов под видом инвестиции в несуществующие банковские вклады и акции. В чате состояло 200 человек", - сообщили в ведомстве.

Стражи порядка просят граждан быть бдительными в случае звонков от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, не поддаваться панике, а звонить по проверенным и достоверным телефонам банковских и правоохранительных органов.

"В случае, если вы стали жертвами мошенничества, необходимо обратиться в отдел полиции по месту жительства либо по номеру "102", - отметили в ДП Павлодарской области.

Отметим, что по ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.