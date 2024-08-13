"Нос был сломан, все лицо в крови": женщина заявила, что ее избили на пляже в Актау

Жительница Актау сообщила об избиении на пляже: по ее словам, посторонний мужчина сломал ей нос и угрожал обрезом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, передает Lada.kz.

Как сообщила изданию пострадавшая, она отдыхала на частном пляже со своим ребенком, сестрой и подругой. У них возник конфликт с компанией других отдыхающих девушек.

"Они снимали нас на видео, смеялись. Моя сестра сделала им замечания, произошел конфликт. Я в это время сидела с ребенком. Решила вмешаться, подойти успокоить. И тут передо мной появился нетрезвый мужчина, и ударил по лицу. Я упала, нос был сломан, все лицо в крови, но это его не остановило., он продолжил меня бить", - вспоминает девушка.

В ужасе от происходящего сестра потерпевшей, не имея физической возможности остановить нападавшего, попробовала зафиксировать побои на камеру мобильного телефона.

"Он вырвал ее телефон и выбросил в море. А рядом стоящему парню сказал принести из машины обрез. После этого мы вызвали полицию и он уехал", - говорит пострадавшая.

По словам девушки, она получила сильные травмы, была госпитализирована в больницу в бессознательном состоянии и пролежала там неделю.

"Моему здоровью причинен значительный ущерб - сломан нос, порез длиной 4,5 см, мне кажется, что у него в руках было что-то острое. Однако полиция вменяет ему легкую статью. На мой взгляд, следствие ведется неверно. Он за все это время не принес извинений и, по всей видимости, не раскаивается в содеянном", - рассказала потерпевшая.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области изданию сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза.

Внимание: видео содержит шокирующие сцены! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, ранее 9 августа мужчина избил жену среди дня в центре Алматы. В полиции сообщили, что он был нетрезв. Возбуждено уголовное дело.

Резонансный случай произошел также 3 августа в Шымкенте: мужчина жестоко избил жену и трехмесячную дочь. Малышка попала в реанимацию, ее мать также госпитализирована в городскую больницу. Позже стали известны новые подробности дела: женщина, поступившая с побоями в больницу, оказалась беременна.

Также мы писали, что житель Актобе причинил своей супруге тяжкий вред здоровью, когда они поругались из-за ремонта в квартире. Суд приговорил мужчину к лишению свободы.