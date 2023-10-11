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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Общая масса – около 3 тонн: огромную плантацию конопли обнаружили близ Алматы (видео)

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Плантация конопли
Плантация конопли. Кадр из видео: ДП Алматинской области

742 куста наркорастения выращивал казахстанец на своем земельном участке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официальный портал МВД РК Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник УПН ДП совместно с УП Енбекшиказахского района получили информацию о том, что мужчина выращивает запрещенные растения на своем участке возле села Тургень.

"Данный факт зарегистрирован в УП Енбекшиказахского района по статье 300 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя Алматы.

Во время обыска участка было изъято 742 куста каннабисного растения, общей массой около 3 тонн", - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Мужчину задержали и водворили в ИВС, начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы на 10 лет осудили блогера, у которого нашли наркотики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040487-obschaya-massa-okolo-3-tonn-ogromnuyu-plantatsiyu-konopli-obnaruzhili-bliz-almaty-video/

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