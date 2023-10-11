Общая масса – около 3 тонн: огромную плантацию конопли обнаружили близ Алматы (видео)
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742 куста наркорастения выращивал казахстанец на своем земельном участке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официальный портал МВД РК Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник УПН ДП совместно с УП Енбекшиказахского района получили информацию о том, что мужчина выращивает запрещенные растения на своем участке возле села Тургень.
"Данный факт зарегистрирован в УП Енбекшиказахского района по статье 300 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя Алматы.
Во время обыска участка было изъято 742 куста каннабисного растения, общей массой около 3 тонн", - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
Мужчину задержали и водворили в ИВС, начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040487-obschaya-massa-okolo-3-tonn-ogromnuyu-plantatsiyu-konopli-obnaruzhili-bliz-almaty-video/