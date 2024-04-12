У акмолинца из рабочего шкафчика украли телефон и закупились с него на 150 тыс. тенге
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Жителя Акмолинской области подозревают в краже телефона у коллеги, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК. По версии полиции, мужчина взял из рабочего шкафчика коллеги телефон и совершил покупки на 156 тыс. тенге.
По информации медиа-портала Polisia.kz, к правоохранителям Аршалынского района Акмолинской области обратился 55-летний местный житель. Он рассказал, что кто-то неоднократно совершал покупки в приложении интернет-магазина, установленном в его телефоне. А сам телефон был ранее похищен. Общая сумма ущерба составила 156 тыс. тенге.
Полиция по факту кражи начала досудебное расследование и установила подозреваемого. Им оказался 30-летний коллега потерпевшего.
"По показаниям злоумышленника, кражу телефона он совершил из шкафчика рабочей раздевалки. Выяснилось, что банковские приложения заявителя были привязаны к интернет-магазину, поэтому совершить покупку различных товаров похитителю не составило труда", - добавили в МВД.
Ранее сообщалось о жителе Астаны, который дважды из одного магазина вынес одежду, сняв с нее антикражные магниты. Речь идет о пропаже товара и ущербе в 150 тысяч тенге. Мужчина ранее уже был судим.
Другой житель Астаны вынес из бутика в торговом центре футболку известного бренда стоимостью 37 тысяч тенге. Момент кражи запечатлели камеры наблюдения.
Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет; либо лишением свободы до 10 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083478-u-akmolintsa-iz-rabochego-shkafchika-ukrali-telefon-i-zakupilis-s-nego-na-150-tys-tenge/