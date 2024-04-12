У акмолинца из рабочего шкафчика украли телефон и закупились с него на 150 тыс. тенге

Жителя Акмолинской области подозревают в краже телефона у коллеги, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК. По версии полиции, мужчина взял из рабочего шкафчика коллеги телефон и совершил покупки на 156 тыс. тенге.

По информации медиа-портала Polisia.kz, к правоохранителям Аршалынского района Акмолинской области обратился 55-летний местный житель. Он рассказал, что кто-то неоднократно совершал покупки в приложении интернет-магазина, установленном в его телефоне. А сам телефон был ранее похищен. Общая сумма ущерба составила 156 тыс. тенге.

Полиция по факту кражи начала досудебное расследование и установила подозреваемого. Им оказался 30-летний коллега потерпевшего.

"По показаниям злоумышленника, кражу телефона он совершил из шкафчика рабочей раздевалки. Выяснилось, что банковские приложения заявителя были привязаны к интернет-магазину, поэтому совершить покупку различных товаров похитителю не составило труда", - добавили в МВД.

Ранее сообщалось о жителе Астаны, который дважды из одного магазина вынес одежду, сняв с нее антикражные магниты. Речь идет о пропаже товара и ущербе в 150 тысяч тенге. Мужчина ранее уже был судим.

Другой житель Астаны вынес из бутика в торговом центре футболку известного бренда стоимостью 37 тысяч тенге. Момент кражи запечатлели камеры наблюдения.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: