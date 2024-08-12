Организатору наркопритона в Алматы вынесли приговор

Мужчине, организовавшему наркопритон, где предоставляли помещение для употребления героина, вынесли приговор в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В апреле житель Ауэзовского района был задержан полицейскими по подозрению в организации наркопритона в собственной квартире. Сегодня в МВД сообщили, что мужчину осудили на три года лишения свободы, сообщается на информационном медиапортале ведомства.

"Один из жителей Ауэзовского района в своей квартире организовал притон с предоставлением помещения для употребления героина.

Во время обыска квартиры изъяты электронные весы, неиспользованные шприцы, также свертки с веществами растительного происхождения и в порошкообразном виде", - сообщили тогда в управлении по противодействию наркопреступности ДП Алматы.

Добавим, в мае полиция Алматы "накрыла" наркопритон в одном из жилых помещений микрорайона Жетысу. В ходе обыска по месту жительства собственника жилища были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты и спичечные коробки с веществом растительного происхождения, а также электронные весы.

В июне правоохранители задержали нелегальный груз в виде 250 литров наркотического средства "метамфетамин", который был сокрыт в напитках различных брендов и следовал транзитом через территорию Казахстана в Россию.