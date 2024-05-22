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Наркопритон "накрыли" полицейские в Алматы (видео)

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Коробка с наркотическими веществами
Коробка с наркотическими веществами. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы полиция задержала подозреваемых в организации наркопритона, а также в незаконном хранении запрещенных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным управления по противодействию наркопреступности, в одном из жилых помещений микрорайона "Жетысу" в Алматы функционировал так называемый притон для потребления наркотиков.

Эта информация была установлена оперативным путем.

При этом, как сообщили стражи порядка, в ходе обыска по месту жительства собственника жилища были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты и спичечные коробки с веществом растительного происхождения, а также электронные весы.

"Задержанные стали утверждать, что хранили гашиш и марихуану для личного употребления. С целью установления происхождения и принадлежности изъятых веществ назначена судебно-химическая экспертиза.

По фактам организации или содержания притонов для потребления и незаконного хранения наркотических средств проводится досудебное расследование", – отметил замначальника Департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Сейчас подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Отметим, согласно статье 302 УК РК, организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные:

  1. лицом с использованием своего служебного положения;
  2. неоднократно;
  3. преступной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом, как указано в статье 296 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются штрафом в размере до160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Однако незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

При этом то же деяние в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105070-narkopriton-obnaruzhili-policeyskie-v-almaty-video/

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