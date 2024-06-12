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Наркотики в банках из-под энергетиков пытались провезти через Казахстан в Россию (фото)

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Жестяные банки из-под лимонада
Жестяные банки. Иллюстративное фото: Krit of Studio OMG/Getty Images

О ликвидации канала международного наркотрафика заявили в Комитете Национальной безопасности - груз с "метамфетамином" задержан на территории РК, передает NUR.KZ.

По информации КНБ, нелегальный груз в виде 250 литров наркотического средства "метамфетамин" был сокрыт в напитках различных брендов и следовал транзитом через территорию Казахстана в Россию.

"В результате взаимодействия в Московской области при передаче этого товара задержаны два члена транснациональной наркогруппировки", - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что у задержанных было изъято оборудование, предназначенное для извлечения наркотика из жидкости.

По информации ведомства, с начала текущего года КНБ во взаимодействии с иностранными партнерами пресечено 19 международных наркоканалов, из незаконного оборота изъято свыше 400 кг наркотических веществ и 4 тонны маковой соломы.

Напомним, на днях выявлена и пресечена поставка из-за границы в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области посылки под видом косметических средств, в которой находилось наркотическое вещество - экстракт каннабиса (гашишное масло), весом 777,4 гр.

Ранее ДКНБ по Актюбинской области ликвидировал международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений. Был задержан подозреваемый, а в ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения им к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправой.

А в Экибастузе полицейские поймали курьера, когда он получал посылку из Астаны - коробку с пылесосом, в котором находился гашиш.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2116116-narkotiki-v-izvestnyh-napitkah-pytalis-provezti-cherez-kazahstan-v-rossiyu/

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