Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Еще один казахстанец получил реальный срок за обнал криптовалюты

Опубликовано:

Криптовалюта
Криптовалюта. Иллюстративное фото: CFOTO/Getty Images

В Астане мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за незаконный обмен криптовалюты на сумму, эквивалентную 615 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

Как сообщили в пресс-службе судов Астаны в Telegram-канале, мужчина предстал перед судом в совершении незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 214 УК РК).

"А., не получив лицензию на оказание финансовых услуг в сфере цифровых активов в МФЦА и достоверно зная, что деятельность по обороту цифровых активов является запрещенной, с сентября 2022 года по февраль 2024 года приобрел криптовалюту на сумму, эквивалентную 615 375 063 тенге, которую в дальнейшем использовал в оборотной деятельности обменного пункта, тем самым осуществив незаконную деятельность по обмену необеспеченных цифровых активов на наличные денежные средства, извлек доход в особо крупном размере", - говорится в сообщении суда.

При этом вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями специалистов и другими материалами уголовного дела. Cам подсудимый вину признал только частично.

В итоге приговором суда мужчина признан виновным и осужден к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также подсудимому запрещено в ближайшие 5 лет заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов. С него также взыскан незаконно извлеченный доход в размере 615 млн тенге.

Судебный акт не вступил в законную силу.

В марте сообщалось, что житель Астаны приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный обмен криптовалюты. Ущерб составил 342,8 млн тенге. Эти средства взысканы с подсудимого.

В январе двух жителей столицы осудили за незаконный обмен криптовалюты. Сообщалось, что оборот от деятельности астанчан составлял 15 млрд тенге.

В конце 2023 года сотрудники АФМ задержали жителя Астаны, который предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи или покупки необеспеченных цифровых активов.

По определению Investopedia, криптовалюта (крипта) - это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией, что делает ее подделку практически невозможной. Многие криптовалюты представляют собой децентрализованные сети, основанные на технологии блокчейна - распределенном цифровом реестре, управляемом разрозненной сетью компьютеров без единого центра.

Отличительной чертой криптовалют считают то, что они не выпускаются никаким центральным органом, что делает их теоретически невосприимчивыми к вмешательству со стороны правительства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2146221-eshche-odin-kazahstanec-poluchil-realnyy-srok-za-obnal-kriptovalyuty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie