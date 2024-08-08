Еще один казахстанец получил реальный срок за обнал криптовалюты

В Астане мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за незаконный обмен криптовалюты на сумму, эквивалентную 615 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

Как сообщили в пресс-службе судов Астаны в Telegram-канале, мужчина предстал перед судом в совершении незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 214 УК РК).

"А., не получив лицензию на оказание финансовых услуг в сфере цифровых активов в МФЦА и достоверно зная, что деятельность по обороту цифровых активов является запрещенной, с сентября 2022 года по февраль 2024 года приобрел криптовалюту на сумму, эквивалентную 615 375 063 тенге, которую в дальнейшем использовал в оборотной деятельности обменного пункта, тем самым осуществив незаконную деятельность по обмену необеспеченных цифровых активов на наличные денежные средства, извлек доход в особо крупном размере", - говорится в сообщении суда.

При этом вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями специалистов и другими материалами уголовного дела. Cам подсудимый вину признал только частично.

В итоге приговором суда мужчина признан виновным и осужден к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также подсудимому запрещено в ближайшие 5 лет заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов. С него также взыскан незаконно извлеченный доход в размере 615 млн тенге.

Судебный акт не вступил в законную силу.

В марте сообщалось, что житель Астаны приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный обмен криптовалюты. Ущерб составил 342,8 млн тенге. Эти средства взысканы с подсудимого.

В январе двух жителей столицы осудили за незаконный обмен криптовалюты. Сообщалось, что оборот от деятельности астанчан составлял 15 млрд тенге.

В конце 2023 года сотрудники АФМ задержали жителя Астаны, который предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи или покупки необеспеченных цифровых активов.

По определению Investopedia, криптовалюта (крипта) - это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией, что делает ее подделку практически невозможной. Многие криптовалюты представляют собой децентрализованные сети, основанные на технологии блокчейна - распределенном цифровом реестре, управляемом разрозненной сетью компьютеров без единого центра.

Отличительной чертой криптовалют считают то, что они не выпускаются никаким центральным органом, что делает их теоретически невосприимчивыми к вмешательству со стороны правительства.