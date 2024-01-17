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Оборот 15 млрд тенге: двух астанчан осудили за обмен "крипты" на "наличку"

Опубликовано:

Деньги в сейфе
Деньги. Кадр из видео: АФМ РК

В Астане поставили точку в уголовном деле о незаконном предпринимательстве: двое астанчан меняли криптовалюту на наличные, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Согласно материалам дела, некие Кучуков и Садыров осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах.

По информации АФМ, оборот от деятельности составляет 15 млрд тенге, комиссия вознаграждения составляла от 1,5 до 2,5%.

"В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22894,5 USDT, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере 328 тыс. долларов США и почти 7 млн тенге", - говорится в сообщении ведомства.

Фигурантам вынесли приговоры:

  • Кучуков А. В. приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, с конфискацией имущества;
  • Садыров Е. Т. - на 2 года 6 месяцев с конфискацией имущества.

В АФМ напомнили, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.

В прошлом году сотрудники АФМ задержали жителя Астаны, который предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи или покупки необеспеченных цифровых активов.

По определению Investopedia, криптовалюта (крипта) - это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией, что делает ее подделку практически невозможной. Многие криптовалюты представляют собой децентрализованные сети, основанные на технологии блокчейна - распределенном цифровом реестре, управляемом разрозненной сетью компьютеров без единого центра.

Отличительной чертой криптовалют считают то, что они не выпускаются никаким центральным органом, что делает их теоретически невосприимчивыми к вмешательству со стороны правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055908-oborot-15-mlrd-tenge-dvuh-astanchan-osudili-za-nezakonnyy-obmen-kriptovalyuty-na-nalichku/

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