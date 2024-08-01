Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

65 млн тенге выманил у казахстанца "помощник вице-министра финансов"

Опубликовано:

Передача взятки в конверте
Взятка. Иллюстративное фото: Atstock Productions / Getty Images

В Астане осудили директора ТОО, который выдавал себя за помощника вице-министра финансов, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал судов столицы.

По информации пресс-службы судов, сегодня Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны был вынесен приговор в отношении директора ТОО К. Его обвиняли в совершении мошенничества в особо крупном размере и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере.

По данным суда, в апреле 2021 года К. ввел в заблуждение знакомую М. в том, что занимает должность помощника вице-министра финансов, хотя таковым не являлся.

"Из корыстных побуждений убедил М. о необходимости передачи ему денежных средств в сумме 65 млн тенге, якобы для дальнейшей передачи должностным лицам Минфина за решение вопроса по увеличению показателя уплаченных налогов для ТОО "А" и "АС".

Таким образом, К., действуя из корыстных побуждений, получив денежные средства в сумме 65 млн тенге, похитил их, не исполнив мнимые обязательства, при этом сообщил М. о якобы передаче им денежных средств должностным лицам Минфина.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз, а также другими материалами уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. При этом подсудимый К. вину не признал, он и его защитники просили суд признать его невиновным и оправдать. По делу обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность и наказание подсудимого, не установлены.

В пресс-службе сообщили, что К. признан виновным в совершении уголовных правонарушений.

"По совокупности преступлений (ст. 58 ч. 3 УК) ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в суде.

Ранее в Астане вынесли приговор трем казахстанцам - двоих осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, третьего - за покушение на дачу взятки.

До этого, также в Астане, мошенники, подстрекавшие к даче взятки, осуждены к 10 годам лишения свободы в Астане.

Отметим, что по ст. 190 УК РК, мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом, деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо возможно пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч. 4 ст. 28 УК РК, подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2143005-65-mln-tenge-vymanil-u-kazahstanca-pomoshchnik-vice-ministra-finansov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie