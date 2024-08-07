Антикор задержал налоговика при получении 6 млн тенге

В Караганде оглашен приговор в отношении налоговика, который, склоняя к даче взятки, обвинялся в попытке похитить денежные средства потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на странице суда в Facebook, главный специалист отдела Управления государственных доходов по району имени Казыбек би Караганды органами досудебного расследования обвинялся в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки (ст.ст.24 ч.3, 190 ч.3 п.п.1 ,2, 28 ч.4, 367 ч.2 УК).

Установлено, что подсудимый, обещая содействие в вынесении положительного решения в суде по административному делу, склонил потерпевшего к даче взятки в размере 6 млн тенге якобы для передачи в качестве вознаграждения третьему лицу. Однако был задержан сотрудниками Антикора, в связи с чем не смог довести до конца свои преступные действия, связанные с мошенничеством.

Вина подсудимого была подтверждена показаниями потерпевшего, свидетелей, видеозаписями негласных следственных действий, заключениями судебных экспертиз.

Бывшего налоговика признали виновным и окончательно назначили 4 года 8 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Алматы главный бухгалтер одной из школ обвинялась в хищении свыше 34 млн тенге из бюджета. Возместив ущерб, женщина получила условный срок - 7 лет.

Также в Шымкенте оглашен приговор в отношении генерального директора филиала РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по Туркестанской области". Его признали виновным в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и халатности. Мужчина получил 3 года лишения свободы.

А в Северо-Казахстанской области вынесен приговор в отношении бывшего генерального директора Петропавловского завода тяжелого машиностроения. Судом экс-руководитель предприятия за получение взятки в размере 100 тыс. долларов приговорен к 11 годам лишения свободы.