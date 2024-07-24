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Конфискована квартира за 40 млн тенге: бывшего гендиректора завода осудили в СКО

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Мужчина в костюме за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Darrin Klimek/Getty Images

Вынесен приговор в отношении бывшего генерального и исполнительного директоров Петропавловского завода тяжелого машиностроения, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, расследовалось уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров Петропавловского завода тяжелого машиностроения, а также предпринимателя, осуществлявшего поставку двигателей и гироблоков в рамках государственного оборонного заказа.

"Установлено, что в 2022 году завод получил заказ от Министерства обороны на ремонт военной техники, при выполнении которого заключен договор с индивидуальным предпринимателем на поставку запасных частей на общую сумму 283,3 млн тенге.

За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство гендиректором при исполнении договора через исполнительного директора от предпринимателя получена взятка в сумме 100 тыс. долларов США (45 млн тенге)", - рассказали в ведомстве.

Судом бывший гендиректор завода за получение взятки в особо крупном размере приговорен к 11 годам лишения свободы, исполнительный директор за посредничество во взяточничестве - к 4 годам лишения свободы.

Кроме того, в доход государства конфискована квартира, купленная на сумму взятки за 40 млн тенге. Оставшаяся часть в размере 5 млн тенге взыскана с осужденных в равных долях.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по СКО. Ее подтвердили в Антикоррупционной службе.

Позже в ведомстве сообщили, что он подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге от субъекта предпринимательства за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы региона. С санкции суда подозреваемый был взят под домашний арест.

С мая 2023 года ДУИС по СКО возглавляет Адлет Мустафинов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138976-konfiskovana-kvartira-za-40-mln-tenge-byvshego-gendirektora-zavoda-osudili-v-sko/

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