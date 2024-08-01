Генерального директора Центра дезинфекции осудили в Шымкенте

Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении генерального директора филиала РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по Туркестанской области", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, дело рассматривалось в отношении генерального директора филиала РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по Туркестанской области" Төрегелдиева К. и руководителя частной компании Озыкбаева Д.

Төрегелдиев признан виновным в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и халатности, а Озыкбаев - в покушении на дачу взятки.

"Установлено, что Төрегелдиев под предлогом дачи взятки должностным лицам за положительное решение вопроса по проводимой аудиторской проверке в РГП обманным путем завладел денежными средствами Озыкбаева в сумме 500 тыс. тенге.

Также Төрегелдиев в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей подписал акты выполненных работ без их фактического выполнения, тем самым причинил ущерб государству на сумму 2,2 млн тенге", - рассказали в Антикоре.

Приговором суда Төрегелдиеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, Озыкбаеву в виде штрафа в размере 7,5 млн тенге. Вместе с тем осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее в Туркестане были осуждены руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами региона Алтынбек Мырзаев, его подчиненный Жетписов и сообщник Балтабаев.

Мырзаев и Балтабаев признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, а Жетписов - в покушении на дачу взятки.

Приговором суда Мырзаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Балтабаеву - на 7 лет и Жетписову - на 3 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также в Туркестане вынесли приговор экс-майору Антикоррупционной службы, который предстал перед судом по обвинению в провокации коммерческого подкупа и даче ложных показаний. Он получил пять лет колонии с лишением специального звания.