Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Генерального директора Центра дезинфекции осудили в Шымкенте

Опубликовано:

Судья работает
Судья выносит решение. Иллюстративное фото: seb_ra / Getty Images

Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении генерального директора филиала РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по Туркестанской области", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, дело рассматривалось в отношении генерального директора филиала РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по Туркестанской области" Төрегелдиева К. и руководителя частной компании Озыкбаева Д.

Төрегелдиев признан виновным в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и халатности, а Озыкбаев - в покушении на дачу взятки.

"Установлено, что Төрегелдиев под предлогом дачи взятки должностным лицам за положительное решение вопроса по проводимой аудиторской проверке в РГП обманным путем завладел денежными средствами Озыкбаева в сумме 500 тыс. тенге.

Также Төрегелдиев в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей подписал акты выполненных работ без их фактического выполнения, тем самым причинил ущерб государству на сумму 2,2 млн тенге", - рассказали в Антикоре.

Приговором суда Төрегелдиеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, Озыкбаеву в виде штрафа в размере 7,5 млн тенге. Вместе с тем осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее в Туркестане были осуждены руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами региона Алтынбек Мырзаев, его подчиненный Жетписов и сообщник Балтабаев.

Мырзаев и Балтабаев признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, а Жетписов - в покушении на дачу взятки.

Приговором суда Мырзаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Балтабаеву - на 7 лет и Жетписову - на 3 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также в Туркестане вынесли приговор экс-майору Антикоррупционной службы, который предстал перед судом по обвинению в провокации коммерческого подкупа и даче ложных показаний. Он получил пять лет колонии с лишением специального звания.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2143047-generalnogo-direktora-centra-dezinfekcii-osudili-v-shymkente/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie