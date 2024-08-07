Павлодарца, зарубившего человека топором, освободили от уголовной ответственности

В Павлодаре местный житель нанес несколько ударов топором по голове мужчины, от которых последний умер, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт областного суда. Подсудимого признали невменяемым.

На сайте Павлодарского областного суда сообщается, что 29 марта 2024 года житель Павлодара Д. находился во дворе своего частного дома.

"Не осознавая общественно-опасный характер своих действий, будучи невменяемым, нанес несколько ударов топором по голове Д.К., в результате которых последний скончался на месте.

Заключением психиатрической экспертизы, Д. признан невменяемым",- сообщили в суде.

Суд сослался на часть 1 статьи 16 УК РК, где предусмотрено, что лицо, которое во время совершения общественно-опасного деяния, находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики, не подлежит уголовной ответственности.

"Суд, исследовав все обстоятельства по делу, освободил Д. от уголовной ответственности по части 1 статьи 99 УК и применил к нему принудительные меры медицинского характера в закрытой стационарной психиатрической больнице поселка Талгар Алматинской области", - добавили в суде.

Сообщается, что постановление в законную силу не вступило.