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Драка между мужчинами с топором произошла возле Медеу в Алматы (видео)

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Драка возле Медеу в Алматы
Драка возле Медеу в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/100baksoff__videos

Возле катка Медеу в Алматы произошла драка – очевидцы сняли на видео фрагмент конфликта. При этом в ДП мегаполиса сообщили, что в происшествии фигурировал топор, передает NUR.KZ.

Кадры конфликта появились в Instagram-паблике 100baksoff__videos. На видео можно заметить двух мужчин: один из них сидит на земле, а другого удерживают несколько человек.

В какой-то момент сидящий на земле человек падает, а вокруг раздаются крики: "Скорую, скорую!"

Также заметно, что в руках стоящий на ногах мужчина держит некий предмет, похожий на длинную палку.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы прокомментировали произошедшее. По предварительным данным, участники конфликта являются знакомыми.

"По факту хулиганства с применением топора возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

Другие обстоятельства устанавливаются.

Отметим, что согласно статье 293 УК РК, хулиганство – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, если оно:

  • совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;
  • совершено неоднократно;
  • совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок", – говорится в тексте УК РК.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108385-konflikt-mezhdu-muzhchinami-s-toporom-proizoshel-vozle-medeu-v-almaty-video/

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