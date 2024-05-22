Жители Петропавловска заявили, что их 94-летний сосед избил жену и взорвал дом (видео)

В Петропавловске сегодня утром произошел взрыв в частном доме. По словам очевидцев, его устроил 94-летний хозяин жилища после того, как избил свою жену, передает телеканал "Астана".

Жители одного из районов Петропавловска утверждают, что 94-летний пенсионер подорвал свой частный дом с помощью газовых баллонов. При этом сам пожилой мужчина находился внутри и чудом остался жив. Соседи рассказывают, что причиной такого поступка могла стать ссора дедушки с женой – по их словам, его супруга перед этим была сильно избита.

Как рассказала 80-летняя Галина Каменева, ее дом, где женщина живет с сыном, пострадал после взрыва газовых баллонов у соседей. Но перед взрывом к пенсионерке заявилась 94-летняя соседка, которая была избита.

"Кричит: "Галя, скорее вызывай пожарных, сейчас дом взорвется. Дед меня избил, баллонами обложился, с топором сидит". Вот, я сразу начала звонить. Она в носках одних была, кровь у нее, руки побитые, ноги – все это. Она говорит: "Галя, он меня так избил, за 69 лет первый раз. (...) Схватил и давай избивать, и сразу баллонами все обставил", – рассказала женщина.

По информации телеканала, после этого к дому приехали полицейские и две кареты скорой помощи. Стражи порядка пытались проникнуть в дом и обезвредить пенсионера, но последний все же зажег спичку и произошел взрыв.

"Они стали ломиться, дверь одну взломали, во вторую – не знаю, может быть они зря делали это. Он не пошутил, оказывается. Позвонили в пожарную, в МЧС. На моих глазах в 10 метрах от меня произошел весь этот взрыв. Я прям глазами его видел.

Потом дом быстро загорелся – буквально махом. Но пожар дошел до того, что начал мой дом гореть уже. У меня полностью весь ремонт насмарку. И на моих глазах сосед через 15 минут после пожара, я думал там косточек от него не останется, вылазит через окошко – весь обгорелый, порванный и живой. Просто фантастика", – рассказал еще один местный житель Александр Кузьмин.

По словам соседей, пенсионер был известен своим скандальным характером, но местные закрывали на это глаза, списывая на пожилой возраст. Отмечается, что подобные попытки самоподрыва дедушка устраивал неоднократно – мужчину увозили в спецлечебницу, но сразу возвращали домой. Горожане говорят, что неоднократно просили родственников и полицейских принять меры в отношении пожилого мужчины.

После ЧП к месту взрыва были направлены подразделения двух пожарных частей. Из огня спасатели вынесли четыре газовых баллона.

"По прибытии дом полностью полыхал огнем, соседний дом начинал возгораться – обшивка дома. Дедушка, возможно, вышел из окна. Наши подразделения прибыли после взрыва. В ходе разведки в надворной постройке на территории дома его нашли.

В пункт полиции вызов поступил о неадекватном поведении гражданина. Сюда сотрудники полиции приехали на этот вызов. Находились здесь, все это время с ним проводили беседу. Он закрылся дома – не открывал. В это время произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, после чего было вызвано пожарное подразделение", – рассказал глава Управления по ЧС Петропавловска Назымбек Елемесов.

Как сообщают корреспонденты, в полиции по данному факту сейчас проводят дознание. При этом, как рассказали в областном управлении здравоохранения, 94-летний пенсионер был госпитализирован в одну из городских больниц с 35-процентными ожогами тела. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в ЗКО 73-летний мужчина задушил супругу, с которой прожил 48 лет. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.