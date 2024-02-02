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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Житель ВКО зарубил топором новорожденных щенят и снял это на видео

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Топор
Топор. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети опубликовано видео с участием мужчины, который, вооружившись топором, на камеру убивает маленьких щенят. Данное видео прокомментировали в Департаменте полиции ВКО, передает NUR.KZ.

В Сети появилось видео, на котором мужчина на камеру совершает убийство нескольких щенят, зарубив их топором. Действие происходит вечером и, судя по комментарию самого мужчины в кадре, он таким способом "закрывает вопрос" с неким оппонентом.

Действие происходит, предположительно, в Усть-Каменогорске. В департаменте полиции региона прокомментировали кадры.

"Относительно распространяемого видео Департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщает, что указанный мужчина установлен и доставлен – им является 56-летний житель областного центра, на учетах нигде не состоит.

По данному факту за жестокое обращение с животными начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что обстоятельства совершенного мужчиной поступка устанавливаются.

Ранее в Алматы мужчина зарезал собаку из-за конфликта с ее хозяином. Отмечается, что неизвестный якобы напал с ножом на мужчину в Алматы, но в результате зарезал животное.

Также в ноябре прошлого года в Павлодаре женщина облила кошку уксусной кислотой. В отношении нее было начато досудебное расследование.

В октябре видео жестокого обращения с лошадью на одном из тоев шокировало казахстанцев. Позже полиция привлекла к ответственности мужчину, который силой пытался заставить лошадь с завязанными глазами спуститься по лестнице в ресторане.

Напомним, в марте прошлого года в Казахстане запустили горячую линию по вопросам защиты животных. В случае выявления фактов жестокого обращения с животными просим сообщить по номеру: +7 (777) 195 99 00 (WhatsApp).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058861-zhitel-vko-zarubil-toporom-novorozhdennyh-schenyat-i-snyal-eto-na-video/

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