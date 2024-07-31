Россиянина, подозреваемого в мошенничестве на 19 млн тенге, задержали на госгранице

В Казахстане задержали россиянина, которого подозревают в обмане трех казахстанцев на 19 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

18 июля на территории Казахстана был задержан россиянин, подозреваемый в обмане 3 жителей Тараза через интернет.

"С апреля по май со своими сообщниками он входил в доверие граждан, звоня с различных номеров и представляясь "сотрудниками службы безопасности банков второго уровня" и "сотрудниками правоохранительных органов", говорил, что мошенники собираются оформить кредит от их имени.

Используя данную схему, мошенники посредством видеосвязи WhatsApp оформляли обманным путем кредиты и завладели 19 млн тенге потерпевших", - говорится на сайте прокуратуры Жамбылской области.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК.

Подозреваемый пытался скрыться в Кыргызстане. Он задержан.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.