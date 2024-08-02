Рекордную партию героина в банках для обувного крема хотели провезти в Казахстан (фото, видео)

775 килограммов героина на 15 млн тенге пытались провезти в Казахстан. Опасный груз задержали пограничники на госгранице на территории Туркестанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Пограничной службой КНБ пресечен провоз через государственную границу рекордной партии наркотических средств, сообщается в официальном Telegram-канале Комитета.

31 мая этого года в пункте пропуска имени Б. Конысбаева Туркестанской области пограничниками с использованием служебной собаки в большегрузной автомашине обнаружены и изъяты подозрительные вещества, сокрытые в емкостях для обувного крема.

Экспертиза показала, что вещества содержат героин, общий вес которого составил 775 кг.

Стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке может составлять более 15 млн долларов США.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранных гражданина.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее в аэропорту Алматы были задержаны двое казахстанцев, прилетевших из Таиланда, у которых нашли наркотические средства. В итоге одного из них лишили свободы, другого оштрафовали на крупную сумму.

В июне полицейские Астаны задержали водителя и пассажира авто, у которых нашли 2 килограмма наркотиков. В их отношении начали расследование.

Также в это время МВД была пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, которую подозревают в производстве синтетических наркотиков в четырех регионах Казахстана.