Одновременную спецоперацию провели в разных частях Казахстана (видео)

МВД в результате длительной оперативной разработки пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, которую подозревают в производстве синтетических наркотиков в четырех регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

"В мае в Усть-Каменогорске был задержан местный житель, который под прикрытием мебельного бизнеса наладил производство синтетических наркотиков", - говорится на информационном медиапортале ведомства.

По данным МВД, для этих целей был арендован склад, завезено оборудование и химикаты. При задержании изъято почти 1,5 кг готового наркотика, полторы тонны прекурсоров, а также лабораторное и упаковочное оборудование.

После изучения контактов подозреваемого установлены связи с аналогичными лабораториями в Костанае, Петропавловске и Алматинской области.

Полицейскими отслеживались маршруты передвижения фигурантов дела и их расписание. По готовности проведена незамедлительная и одновременная операция в разных частях страны.

"В Рудном задержаны два человека, оборудовавшие лабораторию в бане арендованного дома. Изъято более 300 граммов готовых наркотиков, химикаты, защитные костюмы и оборудование. В их автомобилях найдены расфасованные для продажи наркотики", - рассказали в ведомстве.

В Алматинской области задержаны еще два фигуранта, которых подозревают в производстве мефедрона. Изъяты наркотики на последней стадии изготовления, прекурсоры и оборудование.

Как указали в МВД, в сотрудничестве со следствием задержанные выдали информацию о десяти крупных закладках наркотиков общим весом свыше 3 кг.

"Это предотвратило попадание на улицы городов около 11 тысяч разовых доз синтетических наркотиков. В результате принятых мер не допущено в незаконный оборот более 6 кг "синтетики" и изъято порядка 4 тонн прекурсоров.

МВД продолжает работать для безопасности наших граждан и благодарит всех за поддержку и сотрудничество. Только совместными усилиями мы можем сделать города безопаснее и защитить детей от угрозы наркотиков", - отметил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Наказание за незаконное изготовление и сбыт наркотиков в Казахстане

Согласно ст.297 УК РК:

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.