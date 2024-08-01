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Наркотики решили привезти казахстанцы домой из Таиланда

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Служебная собака проверяет чемодан пассажира
Служебная собака в аэропорту. Иллюстративное фото: Kang Ping/China News Service via Getty Images

Казахстанцы, прилетевшие в Алматы из Пхукета, были задержаны и осуждены за контрабанду наркотических средств, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как сообщается на официальной странице Департамента полиции на транспорте в Facebook, по прилету авиарейса сообщением Пхукет – Алматы сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города установлены и задержаны 26-летние жители Алматы и Кокшетау.

Служебно-розыскная собака указала на запах наркотических веществ у пассажиров. В ходе проверки у них обнаружены и изъяты наркотические средства "гашиш", "марихуана высушенная" и синтетический наркотик.

Задержанные, осознавая противоправность своих действий, приобрели наркотические средства на отдыхе в Таиланде и хранили в сумке для личного потребления, сообщает ДП.

По данному факту транспортными полицейскими проведено досудебное расследование за незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и контрабанду изъятых из обращения предметов.

Согласно приговорам Турксибского районного суда города Алматы жителю Кокшетау назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев, жителю Алматы - штраф в размере 200 МРП (738 400 тг), резюмируется в публикации.

Напомним, также сегодня мы писали, что в Мангистауской области таможенники провели досмотр грузового контейнера, который прибыл в Казахстан из Ирана. И нашли внутри контрабанду: крупную партию сигарет, оформленную под видом товара "Мусорное ведро".

А в Алматинской области вынесли приговор руководителю компании, экспортировавшей рыбу в Евросоюз. Гособвинители доказали, что он приобретал для экспорта незаконно выловленную рыбу у браконьера. Общая стоимость незаконно экспортированной рыбной продукции составила более 210 млн тенге. Гражданину назначили штраф в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге).

В июне тонны зараженной черешни пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана. Ягоды направлялись транзитом из Кыргызстана в Россию через Казахстан. Общий объем зараженной продукции составил свыше 39 тонн. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2143372-narkotiki-reshili-privezti-kazahstancy-domoy-iz-tailanda/

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